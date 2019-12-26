“لا تفعلوا”.. ترامب يحذّر روسيا ونظام أسد من قتل أهالي إدلب

كل الوطن- فريق التحرير – اورينت نت: حذّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، روسيا ونظام أسد وإيران من قتل المدنيين في محافظة إدلب التي تتعرض لمذبحة مستمرة منذ بضعة أسابيع، وذلك في أول تعليق لترامب على مايجري في إدلب.

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي في تويتر: “روسيا وسوريا (نظام أسد) وإيران يقتلون آلاف الأبرياء في ريف إدلب”، وأضاف محذّراً “لا تفعلوا هذا” مشيراً إلى أن “تركيا تفعل كل ما بوسعها لإيقاف هذه المجزرة”.

ويأتي تصريح الرئيس الأمريكي بعد يوم من تأكيد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن أكثر من 60 ألف طفل نزحوا من مناطق شمال غربي سوريا بسبب “القتال وأعمال العنف” المتصاعدة خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقال “تيد شايبان” المدير الإقليمي لـ”يونيسف” بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “لقد أدت أعمال العنف التي اندلعت مؤخرا، في المناطق المكتظة بالسكان في معرة النعمان، جنوب مدينة إدلب، إلى دفع الآلاف من الأسر إلى الفرار شمالاً”.

وأضاف “شايبان” أنه منذ 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، نزح أكثر من 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 60 ألف طفل، من جنوب إدلب وشمال حماة وغرب حلب بسبب القتال المتصاعد.

وأشار إلى أن أكثر من 65 طفلا قتلوا أو جرحوا خلال الشهر الجاري، نتيجة العنف المتصاعد شمال غربي سوريا، دون أن يذكر إحصائية مفصلة لعدد القتلى والجرحى.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019، قتل وجرح أكثر من 500 طفل نتيجة العنف في شمال غربي سوريا، بحسب المسؤول الأممي.