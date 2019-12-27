العرافة العمياء تعود من جديد: اغتيال بوتين وسقوط ترمب

كل الوطن- وكالات: نشرت صحيفة «ميرور» البريطانية، تنبؤات للعام 2020 كانت العرافة البلغارية الضريرة فانغيليا بانديفا غوشتيروفا، التي اشتهرت بلقب «بابا فانغا» قد ذكرتها قبل وفاتها في عام 1996. ومنها على سبيل المثال، تنبأت أن يسقط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فريسة لمرض غامض في 2020 قد ينتهي به وهو مصاب بالصمم أو بورم في المخ.