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العرافة العمياء تعود من جديد: اغتيال بوتين وسقوط ترمب

كل الوطن- فريق التحرير
منوعات
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 21 ثانيةآخر تحديث : منذ 21 ثانية
العرافة العمياء تعود من جديد: اغتيال بوتين وسقوط ترمب

كل الوطن- وكالات: نشرت صحيفة «ميرور» البريطانية، تنبؤات للعام 2020 كانت العرافة البلغارية الضريرة فانغيليا بانديفا غوشتيروفا، التي اشتهرت بلقب «بابا فانغا» قد ذكرتها قبل وفاتها في عام 1996. ومنها على سبيل المثال، تنبأت أن يسقط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فريسة لمرض غامض في 2020 قد ينتهي به وهو مصاب بالصمم أو بورم في المخ.

كما تنبأت «بابا فانغا»، بحسب التقرير الذي ترجمته صحيفة البيان الاماراتية، أيضاً بأن يتعرض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 2020 لمحاولة اغتيال من داخل «الكريملين»، كما توقعت أن يشهد العام نفسه سقوط شهاب على روسيا.

وكان من أول تنبؤات «بابا فانغا» التي صدقت بالفعل، عندما تنبأت في عام 1988 بغرق غواصة روسية، وهو ما تحقق بعد 12 عاماً، عندما غرقت الغواصة الروسية «كي-141 كورسك» بالقرب من القطب الشمالي في أغسطس 2000.

وأما سبب شهرتها الفعلي، فيعزى إلى التنبؤ الذي أعلنت عنه بعد ذلك بعام، أي في 1989، حينما تنبأت بأن الولايات المتحدة قد تتعرض لهجوم من «طائرين فولاذيين»، وقالت «بابا فانغا» آنذاك: «رعب، رعب! سيسقط الأخوان الأمريكيان بعد تعرضهما لهجوم من طائرين فولاذيين. وستعوي الذئاب في الأحراش، وتتدفق دماء الأبرياء».

وتحققت توقعات «بابا فانغا»، وبعد 12 عاماً أيضاً، في حادث سقوط برجي «مركز التجارة العالمي» الشهير بنيويورك، المعروف باسم «حادث 11 سبتمبر» 2001.

ونالت «بابا فانغا» شهرة واسعة بعد ذلك، حتى أطلقوا عليها لقب «نوستراداموس البلقان»، نسبة إلى نوستراداموس، المنجم الفرنسي الشهير الذي عاش في القرن السادس عشر الميلادي. كما تنبأت أيضاً بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، وهو ما أوشك فعلياً أن يصبح أمراً واقعاً.

وعلى الرغم من ذلك، فلم تتحقق كافة توقعات «بابا فانغا». فعلى سبيل المثال، كانت قد توقعت أن أوروبا ستختفي تماماً من الوجود في 2016.

كما توقعت أن تكون المباراة النهائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت عام 1994 في الولايات المتحدة بين منتخبين يبدأ اسماهما باللغة الإنجليزية بالحرف «B»، وهو ما لم يتحقق إلا مع منتخب واحد فقط، وهو البرازيل، أما الطرف الآخر في المباراة، فكان منتخب إيطاليا، والذي يبدأ اسمه بالحرف الإنجليزي «I».

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363313

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