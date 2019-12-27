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العرافة العمياء تعود من جديد: اغتيال بوتين وسقوط ترمب
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 21 ثانيةآخر تحديث : منذ 21 ثانية
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363313
مع الدكتور فادي نصر
على مدار الساعة
شاهد الشجار الأعنف داخل بنك لبناني في مدينة طرابلس
“لا تفعلوا”.. ترامب يحذّر روسيا ونظام أسد من قتل أهالي إدلب
بالفيديو.. قيس سعيد: تونس لن تقبل أبدا بأن تكون عضوا في أي...
مؤسس كنيسة كاثوليكية متشددة…” يتحرش بستين طفلا”
الحوثيون يقصفون مطاحن البحر الأحمر في ”الحديدة“ ويدمرون 51 ألف طن من...
رئيس الموساد : إيران على رأس أولوياتنا “يوسي كوهين”.. اعتبر أن كل...
ترامب: تركيا تعمل على وقف مذابح روسيا وإيران.. والنظام السوري بإدلب قال...
عاصفة جوية في لبنان تسبب انهيار مقبرة يهودية
شرطة العاصمة : القبض على 50 متحرشا و51 مخالفا للذوق العام...
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