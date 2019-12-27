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زلزال قوته 5.1 درجة يضرب إيران بالقرب من محطة بوشهر النووية

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
زلزال قوته 5.1 درجة يضرب إيران بالقرب من محطة بوشهر النووية

كل الوطن-  وكالات: قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب إيران على بعد حوالي 50 كيلومترا من محطة بوشهر للطاقة النووية.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على بعد نحو 44 كيلومترا في الجنوب الشرقي من مدينة “برازجان” التابعة لمحافظة بوشهر، وعلى عمق 38.3 كيلومترا.

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وكان مركز الهزات الأرضية المسجلة في الساعة 01.53 بتوقيت غرينتش [04.53 بتوقيت موسكو]، على بعد 51.9 كم غرب مدينة بوشهر.

وأفاد مركز الزلازل الإيراني بأن شدة الزلزال بلغت 4.9 درجة وكان على عمق 10 كيلومترات.

وتقع محطة الطاقة النووية في ضاحية بوشهر الجنوبية الشرقية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363321

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