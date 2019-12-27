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هل تنازلت الحكومة المصرية عن مقترح القاهرة بشأن سد النهضة؟
كل الوطن- فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363353
مع الدكتور فادي نصر
على مدار الساعة
المغرب.. السجن النافذ بحق 28 شخصا في قضية “تجنيس إسرائيليين”
مقتل 15 شخصا وجرح 66 بحادث تحطم طائرة في كازاخستان
قطاع غزة : استعدادات للمشاركة بجمعة “دماء الشهداء ترسم الطريق”
زلزال قوته 5.1 درجة يضرب إيران بالقرب من محطة بوشهر النووية
السعودية: قتل زوجته ليلا وفي الصباح طلب منها إعداد الإفطار!
مصادر سعودية مطلعة: حسابات باسم سعود القحطاني في مواقع التواصل مزوّرة
العلماء يكشفون فوائد الصوم المتقطع
كيف يعبر نمط وحجم جسمك عن حالتك الصحية؟
مجهولون يختطفون 13 تاجرا موريتانيا على الحدود الليبية
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