مقتل 15 شخصا وجرح 66 بحادث تحطم طائرة في كازاخستان

كل الوطن- وكالات- الاناضول: تحطمت طائرة كازاخية على متنها 98 شخصا بعد وقت قصير من إقلاعها، الجمعة، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا، وجرح 66 آخرين، نقل 50 منهم إلى المستشفيات، بحسب أسوشييتد برس.

وفي التفاصيل، اصدمت طائرة “بيك إير” بسور خرساني ومبنى من طابقين بعد إقلاعها من مطار ألماتي الدولي.

وكانت الطائرة في طريقها إلى نور سلطان، عاصمة البلاد المعروفة سابقًا باسم أستانا.

وقالت إدارة المطار إنه فقد الاتصال مع ربج المراقبة الساعة 7:22 صباحا (01:22 تغ).

وفي بيان على صفحتها عل فيسبوك، قالت إدارة المطار إنه لم يحدث حريق وتم تنفيذ عملية إنقاذ فور وقوع الحادث.

والطائرة المنكوبة من طراز Fokker-100، وهي طائرة نفاثة متوسطة الحجم، ثنائية الدفع توربين. أفلست الشركة المصنعة للطائرة عام 1996 وتوقف إنتاجها في العام التالي.

وقالت السلطات الكازاخية إنه تم تعليق جميع رحلات “بيك إير” و”فوكر 100″ لحين التحقيق في الحادث، بحسب ذات المصدر.