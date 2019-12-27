مطوفو الدول العربية: دورة عن أمن المعلومات لفائدة 400 مساهم وموظف بالأمن السيبراني

كل الوطن – فريق التحرير: نظمت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية دورة عن أمن المعلومات تحت عنوان “أهمية الأمن السيبراني في الحج والعمرة”، حضرها 400 شخص من الموظفين والمساهمين والمساهمات وذلك على مدى يومين في مقر المؤسسة ببرج مطوفي العرب .

وتطرقت الدورة التي قدمها نائب رئيس إدارة تقنية المعلومات بالمؤسسة تركي نتو التعرف على مصطلح الأمن السيبراني، وركزت على التوعوية بمخاطر التهديدات والهجمات المعلوماتية بالإنترنت.

واشتملت الدورة على استعراض انتهاكات الخصوصية ودوافع الأشخاص الذين يهاجمون الأنظمة، وكيفية حماية الخصوصية، وعرفت بالمخاطر الأمنية على الشبكة اللاسلكية.

وشرحت الدورة الجرائم المعلوماتية الموجبة للعقوبات حسب قوانين المملكة، ومستقبل الأمن السيبراني في الحج والعمرة، كما اشتملت تقنيات التشفير والأمن السيبراني في الحج والعمرة.

من جهته أوضح رئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان أن الدورة هي جزء من دورات عدة ستقدم للموظفين والمساهمين من الجنسين لتثقيفهم بكل المستجدات وتسليحهم بالمعرفة ، مشددا على أن الجوانب التقنية وأمن المعلومات في أولويات المؤسسة ، خصوصا في ظل التحول التقني الكامل لأعمال الحج والعمرة مع إعتماد المسار الإلكتروني.

ويشير في هذا الصدد نائب رئيس المؤسسة المطوف الأستاذ الدكتور محمد بياري إلى أن المؤسسة في إطار التحول لشركة مساهمة مغلقة تعمل على رفع كفاءة كامل المنظومة وجميع اداراتها التابعة ولتشمل الموظفين والمساهمين العاملين، وتعريفهم على كل المستجدات ، مع التركيز على الجوانب التقنية التي أصبحت ركيزة أساسية في كل أعمال الحج والعمرة والتي تتسق مع برنامج التحول الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030 ، والهدف الأسمى من ذلك رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.