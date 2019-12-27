حميدتي : نشعر أن الخطر قادم للبلاد… والإسلام “خط أحمر”

كل الوطن- وكالات: حمل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق الأول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، مجلس الوزراء برئاسة عبد الله حمدوك، مسؤولية الأوضاع التي تعيشها البلاد.

جاء ذلك خلال كلمة لحميدتي بمناسبة افتتاح مسجد وخلاوي ومركز عثمان بن عفان في الدناقلة بحري عقب صلاة الجمعة.

وقال “على المواطن أن يعلم أن المسؤولية يتحملها مجلس الوزراء وأن مجلس السيادة دوره تشريفي (نحن) نساعد في الأمن الذي هو من مسؤوليتنا والمساهمة في تحقيق السلام”.

وأضاف “الناس غير راضين عنا ولكن رغم ذلك شغالين لأننا شاعرين بأن الخطر قادم للبلاد، هي فترة وستمر”.

وقلل حميدتي من مخاوف المصلين قائلا إن الإسلام “خط أحمر”، وإن “دين بلدنا وسطي لا دين تشدد ولا إرهاب”.

ودعت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت السودان إلى إصلاحات اقتصادية جريئة على خلفية استمرار العجز المالي والتضخم المرتفع وضعف فرص الحصول على تمويل.

وشددت البعثة على أن فرص التمويل الخارجي المحدودة تشكل قيدا على الاقتصاد السوداني وسط تحذيرات شديدة من أوضاع الاقتصاد.

وتزامنت تصريحات صندوق النقد الدولي مع اتجاه الحكومة السودانية الى تخفيض الدعم عن المحروقات والخبز في موازنة العام 2020 استجابة لشروط صندوق النقد الدولي .

لكن قوى التغيير القطاع السياسي تحفظت على موازنة 2020 وحذرت الحكومة الانتقالية من تخفيض الدعم في هذا الوقت الحرج ونصحت الحكومة بالبحث عن بدائل.

وفي موازاة ذلك تعهد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بإعداد موازنة بديلة وفقا لما أفاد به عضو اللجنة الاقتصادية لقوى التغيير عادل خلف الله.