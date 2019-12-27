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» » فيديو متداول .. مواطن لبناني يحمل فأسا داخل أحد البنوك ويطالب بأمواله بالقوة

فيديو متداول .. مواطن لبناني يحمل فأسا داخل أحد البنوك ويطالب بأمواله بالقوة

كل الوطن - فريق التحرير
فيديوهاتمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 دقيقةآخر تحديث : منذ 25 دقيقة
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363434

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