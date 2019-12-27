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فيديو متداول .. مواطن لبناني يحمل فأسا داخل أحد البنوك ويطالب بأمواله بالقوة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 دقيقةآخر تحديث : منذ 25 دقيقة
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363434
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السعودية: وافد عربي ادعى ممارسته “المساج للنساء فقط” ونشر “مقاطع إباحية”.. والأمن...
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بعد إعلان أثار الجدل.. السعودية تكشف حقيقة الاحتفال برأس السنة الميلادية في...
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رد إماراتي على اتهامات “التجسس” …عبر “توتوك”
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قوات الوفاق تستعيد السيطرة على طريق المطار جنوب طرابلس
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية : انطلاق توطين مهن قيادية وتخصصية في الإيواء...
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