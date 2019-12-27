بعد إعلان أثار الجدل.. السعودية تكشف حقيقة الاحتفال برأس السنة الميلادية في الرياض

نشرت هيئة الترفيه في السعودية، بيانا يوم الجمعة، كشفت فيه حقيقة تنظيم شركة “بلاتينيوم ليست” فعاليات فنية في المملكة بمناسبة الاحتفال بليلة رأس السنة.

ونفت الهيئة في البيان ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين بشأن تنظيم شركة “بلاتينيوم ليست” أولى الفعاليات الفنية في المملكة بمناسبة الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 2020.

وقالت إن الشركة المنظمة لم تحصل على ترخيص لإقامة الحفل في مركز ملهم في مدينة الرياض، مؤكدة أنه تم منع المنظم واتخاذ الإجراءات النظامية معه.

بيان بخصوص فعالية الاحتفال برأس السنه الميلادية pic.twitter.com/rmhqTnLiuU — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) 27 décembre 2019

وفي اليومين السابقين، تم تداول صورة لإعلان حفل بمناسبة رأس السنة الميلادية نُشر عبر حساب الشركة على “تويتر”، وجاء في التعليق عليه: “ليلة رأس السنة الميلادية في الرياض تشمل فعاليات عدة ومفاجآت كثيرة من ضمنها عرض ناري ودي جي إلى جانب فعاليات أخرى، العد التنازلي للعام الجديد 2020، الثلاثاء 31 ديسمبر من 6 مساء وحتى 1 صباحا في ملهم، الرياض”.

🛑 ليلة #رأس_السنة الميلادية في #الرياض

💡تشمل فعاليات عدة ومفاجآت كثيره من ضمنها العد التنازلي للعام الجديد 2020 وعرض ناري ودي جي إلى جانب فعاليات أخرى

🗓 الثلاثاء 31 ديسمبر

⏰ من 6م حتى 1ص

🏛 في #ملهم – #الرياض

🎫 لحجز التذاكر: https://t.co/V8y79fPWqTpic.twitter.com/VXamn5DsAS — كاليندر السعودية (@KSA_EV) 23 décembre 2019

🛑 لأول مرة في تاريخها.. #السعودية تحتفل برأس السنة الميلادية 2020

💡 تشمل عدة ومفاجآت، من ضمنها العد التنازلي للعام الجديد 2020 وعرض للألعاب النارية ومنصة للموسيقى إلى جانب فعاليات أخرى

🗓 الثلاثاء 31 ديسمبر

🏛 في ملهم – #الرياضpic.twitter.com/PpbIM2D7Py — كاليندر السعودية (@KSA_EV) 26 décembre 2019

المصدر: RT + تويتر