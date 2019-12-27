السعودية: وافد عربي ادعى ممارسته “المساج للنساء فقط” ونشر “مقاطع إباحية”.. والأمن يطيح به

ألقى جهاز الأمن في محافظة الطائف السعودية القبض على وافد عربي ادعى أنه متخصص في إجراء المساج للنساء والفتيات، وأسس له حسابا تحت ذلك المسمى على موقع “سناب شات”.

وأوضحت صحيفة “سبق” المحلية أن “الإيقاع بالمتهم جاء من خلال كمين محكم أعدته فرقة في البحث الجنائي سقط من خلاله في قبضتها”، وأحيل الرجل للجهة المختصة “بانتظار اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه”.

وقالت مصادر مطلعة لـ “سبق”: “توفرت معلومات لدى شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف عن ذلك الوافد الذي خصص حسابا له على موقع سناب شات تحت مسمى مساج للحريم فقط بالطائف يعرض من خلاله بعض مقاطع الفيديو الإباحية والمخلة لكسب أكبر عدد من المتابعين، ويستهدف النساء تحديدا، موهما كل من يتابعه أن تلك المقاطع الكاذبة التي يعرضها يلتقطها تصويرا من جلسات مساج ينفذها بنفسه”.

وأضافت المصادر: “كان يطلب من الضحايا التواصل معه عبر محادثات سناب شات، والاتفاق على الجلسات، محددا إحدى بنايات الشقق المفروشة للاستئجار بها ثم حضوره، أو الحضور لدى من يطلبه”.

وأردفت المصادر: “عثرت الجهات الأمنية بهاتف المتهم على عدة مقاطع مخلة يستخدمها في الترويج له من خلال عرضها على حسابه المخصص، متوقعا قبول مثل هذه الأعمال المنافية التي تعد مخالفات يعاقب عليها نظاما”.

المصدر: سبق