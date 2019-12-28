العثور على قبور تاريخية في مكّة المكرّمة من القرن الـ 13 (صورة)

أفادت السلطات السعودية، قبل يومين، بالعثور على قبور قديمة في مكة المكرمة يعود تاريخها إلى القرن الـ 13.

وذكرت أمانة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”: “أثناء قيام مقاول بالحفر والتجهيز بمهام عمله ضمن مشروع مواقف السيارات الذكية الجديد بجوار مقابر المعلاة، تم العثور على شواهد قبور يعود تاريخها إلى عام 687 هجريا (1288/1289 ميلاديا)”.

وأضافت أمانة مكة المكرمة أنه سيتم التنسيق لتسليم هذه القبور التاريخية إلى الجهات المختصة.