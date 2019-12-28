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د. التويجري يكلف الحربي لادارة تجربة المريض

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 ثانيةآخر تحديث : منذ 13 ثانية
د. التويجري يكلف الحربي لادارة تجربة المريض

كل الوطن – متابعات: أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قرارا بتكليف عادل بن عوض الحربي مديراً لادارة تجربة المريض.
من جانبه عبر الحربي عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات ، وتعزيزاً لتوجيهات مقام وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض ، ولرؤية المملكة العربية السعودية الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطة به.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363485

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