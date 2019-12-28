د. التويجري يكلف الحربي لادارة تجربة المريض

كل الوطن – متابعات: أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قرارا بتكليف عادل بن عوض الحربي مديراً لادارة تجربة المريض.
من جانبه عبر الحربي عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وفق التطلعات ، وتعزيزاً لتوجيهات مقام وزارة الصحة ممثلة بصحة الرياض ، ولرؤية المملكة العربية السعودية الطموحة للوصول لمجتمع صحي خلال برامج التحول الوطني، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطة به.
د. التويجري يكلف الحربي لادارة تجربة المريضالليلة.. ولي العهد يرعى حفل سباق الفروسية الكبير على كأسي سموه للإنتاج والمستوردالعثور على قبور تاريخية في مكّة المكرّمة من القرن الـ 13 (صورة)وزير الثقافة يعد المواطنين بمفاجأة سارةالسعودية: القبض على 79 شخصا متورطين في عمليات تهريب مخدرات إلى المملكةالعثور على رضيع داخل كيس بلاستيكي في حاوية قمامةنقاط طبية لصحة الرياض في “رياض سفاري “السلطات الكويتية تتحرك بعد نشر فيديوهات تتنافى مع الآدابد. طلق المسعودي: أم القرى سيدة التاريخ المنسيةد. عبدالمجيد الجلاَّل: استقالة الرئيس العراقي برهم صالح!