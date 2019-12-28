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“واتساب” يعلن عن تقديم ميزة “تدمير الرسائل” ذاتيا

كل الوطن - فريق التحرير
تكنولوجيا
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : منذ 33 ثانية
“واتساب” يعلن عن تقديم ميزة “تدمير الرسائل” ذاتيا
واتساب

كل الوطن – الرياض: أعلن تطبيق واتساب عن أن الإصدار التجريبي الحديث لتطبيقها للأجهزة العاملة بنظامي التشغيل آندرويد وiOS يتضمن ميزة جديدة تمكّن المستخدمين من حذف الرسائل آليا بعد فترة زمنية محددة.

ووفقا لتقرير نشره موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية، فإن WABetaInfo أشار في تدوينة إلى الخاصية الجديدة، وتتوفر في الإصدار 2.19.368 بيتا التجريبي.

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وتمكّن الخدمة الجديدة المستخدمين من اختيار الوقت الذي تحذف بعده رسائل معينة، كما أنها تساعدهم على توفير مساحة تخزين تستهلكها عادة الدردشات وما يرافقها من صور وفيديوهات.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363509

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