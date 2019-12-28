خادم الحرمين وولي العهد يواسيان رئيس كازاخستان في ضحايا الطائرة

كل الوطن – واس: بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان في ضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية .

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب مدنية بعد إقلاعها من مطار ألماتي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية كازاخستان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان في ضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية .

وقال سمو ولي العهد :” تلقيت نبأ تحطم طائرة ركاب مدنية بعد إقلاعها من مطار ألماتي، ومانتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب “.