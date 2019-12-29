شرطة حائل تقبض على مواطنين تعمدا مضايقة زوار إحدى الفعاليات الترفيهية

كل الوطن – الرياض: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق بن نصار النصار، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على اثنين من المواطنين بعد توفر الأدلة على تعمدهم مضايقة زوار إحدى الفعاليات الترفيهية بمدينة حائل والتحرش بالنساء، مبيناً أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.