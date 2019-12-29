تسجيل الدخول
» » حقوق الإنسان العراقية: 490 قتيلاً منذ بدء الاحتجاجات

حقوق الإنسان العراقية: 490 قتيلاً منذ بدء الاحتجاجات

كل الوطن - فريق التحرير
2019-12-29T00:40:03+03:00
2019-12-29T00:40:45+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
حقوق الإنسان العراقية: 490 قتيلاً منذ بدء الاحتجاجات

كل الوطن – الرياض: فادت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، اليوم السبت، بمقتل 490 شخصا في بغداد ومدن الجنوب منذ بدء الاحتجاجات. ويشهد العراق حركة احتجاجية مناهضة للحكومة مستمرة منذ ثلاثة أشهر، تتركز في العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة، حيث يقوم المتظاهرون باعتصامات تستهدف الطرقات الرئيسية والبنية التحتية الحكومية، بما في ذلك الحقول النفطية، في بلد يعد ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك.

والعراق هو خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، ويصدر نحو 3,4 مليون برميل يومياً من ميناء البصرة. كما يشار إلى أن الحكومة العراقية تعتمد بشكل كامل تقريباً على عائدات النفط التي تشكل 90 بالمئة من ميزانية البلاد، فيما أشار محللون إلى أن أي ضربة للصادرات قد تكون “كارثية” على البلاد. ورغم الثروة النفطية الهائلة، يعيش واحد من بين خمسة أشخاص في العراق تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 25 في المئة، بحسب البنك الدولي.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363523

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.