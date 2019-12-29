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ارتفاع عجز الموازنة العامة في الأردن إلى مليار و133 مليون دينار

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : منذ 33 ثانية
ارتفاع عجز الموازنة العامة في الأردن إلى مليار و133 مليون دينار

كل الوطن – الرياض: ارتفع عجز الموازنة العامة في الأردن خلال الـ10 أشهر من العام الحالي إلى مليار و133 مليون دينار أردني ، مقارنة مع 859 مليونا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت وزارة المالية الأردنية ان عجز الموازنة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2019 عن ذات الفترة من عام 2018 م، بلغ ما قيمته 273 مليونا و800 ألف دينار.

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وأظهر التقرير أن إجمالي الإنفاق خلال ذات الفترة من 2019، بلغ حوالي 7 مليارات و178 مليونا و300 ألف دينار، مقابل 6 مليارات و807 ملايين دينار في عام 2018، مسجلا ارتفاعا مقداره 371.2 مليون دينار أو ما نسبته 5.5%.

وأرجع التقرير الارتفاع في النفقات، نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 389.8 مليون دينار أردني أو ما نسبته 6.3%، وانخفاض النفقات الرأسمالية نحو 18.6 مليون دينار أردني أو ما نسبته 3%.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363526

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