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إحصائية رسمية: غالبية السعوديات لا يهتممن بالادخار للزواج!

كل الوطن - فريق التحرير
2019-12-29T08:36:43+03:00
2019-12-29T08:42:37+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
إحصائية رسمية: غالبية السعوديات لا يهتممن بالادخار للزواج!

أظهرت نتائج مسح رسمي نفذته الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن 99.6% من الموظفات السعوديات لا يهتممن بفكرة الإدخار بغرض الزواج.

ووفق “مسح تنمية الشباب السعودي لعام 2019″، فإن النسبة الأكبر للأسباب الرئيسية للادخار جاءت للجنسين تحسبا لأي طارئ (39.69%)، لكن تفوقت في ذلك الإناث بنسبة 58.80%، فيما انحصرت للذكور في 35.28%.

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كما تفوقت النساء في التصويت على الادخار لـ”أسباب أخرى” بنسبة 33.53% من الإناث، والتي صوت لها الذكور بنسبة 10.51%، فيما بلغ المعدل المشترك للجنسين لهذا السبب 14.82%.

لكن الذكور تفوقوا في سبب الادخار بغرض السكن بنسبة 19.38%، فيما صوتت النساء لهذا الغرض بنسبة 7.27%، وبلغ المعدل للجنسين على ذات السبب 17.11%.

ووفق نتائج المسح فإن نسبة الشباب المشتغلين الراضين عن عملهم الحالي بشكل تام بلغت (23.54%)، ولم يواجه 54.12% من الشباب المشتغلين أي صعوبات أثناء العمل (الحالي أو السابق)، في حين بلغت نسبتهم حسب الجنس (54.67 % من الذكور، مقابل 51.47 % من الإناث)، مقابل 45.88% واجهوا صعوبات أثناء العمل.

وجاءت الصعوبات بسبب انخفاض الراتب بنسبة 19.31%، وضغط وطول ساعات العمل بنسبة 10.04%، والعمل في مدينة بعيدة بنسبة 5.25%.

المصدر: صحيفة عكاظ

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363551

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