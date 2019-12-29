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قنصلية المملكة في هونج كونج تحذر المواطنين من التواجد في “شيونج شوي”

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 46 دقيقةآخر تحديث : منذ 46 دقيقة
قنصلية المملكة في هونج كونج تحذر المواطنين من التواجد في “شيونج شوي”

دعت قنصلية المملكة العربية السعودية في هونج كونج، اليوم السبت، المواطنين والمبتعثين، بالابتعاد عن إحدى المناطق بالمدينة بسبب المظاهرات.

وأوضحت القنصلية –عبر حسابها بتويتر- أنه «حرصًا على سلامة المواطنين السعوديين في هونج كونج، تود القنصلية التنبيه بالابتعاد عن منطقة شيونج شوي Sheung Shui».

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وتابعت القنصلية «وذلك للإعلان عن قيام مظاهرات بتلك المنطقة اليوم» متمنيّة دوام السلامة للجميع.

من جانبها، ذكرت الشرطة في هونج كونج، اليوم، أنّ عددًا من المتظاهرين واصلوا أنشطتهم التخريبية في مركز للتسوق بمنطقة «شيونج شوي»، حيث أجبروا المتاجر في المركز على الإغلاق.

وكان الرئيس الصيني «شي جين بينج» أكد بتاريخ 20 ديسمبر الجاري، أنّ بلاده لن تسمح بالتدخل الخارجي في شؤون هونج كونج وماكاو، قائلًا: إن شؤون هونج كونج وماكاو هي شؤون داخلية بالصين والشعب الصيني لديه القدرة على تنفيذ مبدأ «دولة واحدة ونظامان».

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363562

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