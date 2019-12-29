حيلة ذكية تكشف سارق أموال الموظفين بشركة في دبي

كشفت كاميرا جهاز كمبيوتر محمول تعمد أحد الموظفين تشغيلها أثناء تواجد عامل النظافة في مكتبه إلى الكشف عن سارق الموظفين بعد أن تكررت حالات السرقة في إحدى الشركات في دبي دون معرفة الجاني.

وتفصيلاً أحالت النيابة العامة في دبي عامل نظافة آسيوي الجنسية إلى محكمة الجنايات بعد أن اعترف بسرقة 500 درهم من محفظة أحد الموظفين خلسة، فيما أكد شهود الإثبات الذين يعملون في نفس الوقت تعرضهم لسرقة مبالغ مماثلة وتحديداً في آخر كل شهر بعد استلام رواتبهم.

وأفاد المجني عليه أفريقي الجنسية يعمل مهندساً في نفس الشركة أنه فوجئ باختفاء مبلغ 500 درهم من محفظته، وأبلغ مديره بذلك وأنه متأكد أنه لم يقم بصرف المبلغ فطلب منه المدير أن يقوم بتشغيل كاميرا جهاز الكمبيوتر المحمول أثناء تواجد عامل النظافة وترك المكتب، وبالفعل قام بذلك وفوجئ أن الكاميرا صورت المتهم وهو يقوم بفتح حقيبة المجني عليه والبحث عن أي مبالغ مالية إلا أنه لم يعثر على أي شيء فأغلقها ووضعها في مكانها، وعندما أبلغ المدير المتهم بما تم مشاهدته في الكاميرا أنكر إلا أنه عاد واعترف، في حين أبلغ موظف آخر تعرضه للسرقة في الشهر الذي سبق الواقعة وأنه لم يعرف وقتها الجاني وساوره الشك في المتهم إلا أنه لم يكن يمتلك دليلاً على ذلك.

وأفاد شاهد الإثبات الثاني أن المتهم رفض رد المبالغ التي سرقها وعليه تم إبلاغ الشرطة التي أعدت كميناً بالقرب من مقر سكنه وألقت القبض عليه، فيما حاول أهله دفع تلك المبالغ.

المصدر: البيان الالكتروني