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“الجريب فروت” علاج طبيعي للكولسترول

كل الوطن - فريق التحرير
2019-12-29T09:17:23+03:00
2019-12-29T09:19:16+03:00
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 دقيقةآخر تحديث : منذ 25 دقيقة
“الجريب فروت” علاج طبيعي للكولسترول

كل الوطن – متابعات:

أظهرت دراسة كندية حديثة أن الجريب فروت لديه قدرة على خفض الكولسترول الضار، وتحسين أداء الكلى والبنكرياس، ما يساعد على ضبط نسبة السكر في الدم، كما أنه وسيلة للتخلص من دهون البطن والكرش. وأجرى باحثو جامعة ويسترن أونتاريو الكندية تجربة لمدة 3 أسابيع، إذ تبين أن مضادات الأكسدة التي يحويها الجريب فروت تمنع تراكم الدهون.

وبحسب نتائج الدراسة المنشورة في دورية «ديابيتيس»، يساعد تناول الجريب فروت بانتظام لمدة 21 يوما على تحفيز الكبد على حرق الدهون المتراكمة حوله، كما يلعب دورا في كبح الشهية، ويوفر فيتامينات A،B،C إلى جانب البوتاسيوم والماغنيسيوم والألياف الغذائية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363588

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