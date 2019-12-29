طرح 1382 وظيفة في ملتقى التوظيف النسائي بغرفة الرياض

كل الوطن- فريق التحرير- متابعات: نظمت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل وبالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية ” سابك “، ملتقى التوظيف النسائي الأول في القطاع الخاص، بمشاركة 39 منشأة طرحت “1382” وظيفة في عدد من المجالات، وبلغ عدد المتقدمات لشغل الوظائف “836” باحثة عن العمل، كما جرى على هامش الملتقي تنظيم عدد من ورش العمل لتأهيل المواهب الوطنية لدخول سوق العمل.