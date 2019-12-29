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طرح 1382 وظيفة في ملتقى التوظيف النسائي بغرفة الرياض

كل الوطن- فريق التحرير
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : منذ 12 ثانية
طرح 1382 وظيفة في ملتقى التوظيف النسائي بغرفة الرياض

كل الوطن- فريق التحرير- متابعات: نظمت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل وبالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية ” سابك “، ملتقى التوظيف النسائي الأول في القطاع الخاص، بمشاركة 39 منشأة طرحت “1382” وظيفة في عدد من المجالات، وبلغ عدد المتقدمات لشغل الوظائف “836” باحثة عن العمل، كما جرى على هامش الملتقي تنظيم عدد من ورش العمل لتأهيل المواهب الوطنية لدخول سوق العمل.

وأشاد نائب رئيس مجلس الادارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري بالتعاون والتجاوب الذي تبديه منشآت القطاع الخاص مع توجهات الغرفة وجهودها في مجال توظيف السعوديين والسعوديات الباحثين عن العمل، موضحاً أن هذه التوجهات تأتي مواكبة ودعما لخطط وبرامج الدولة الرامية لتوطين الوظائف وتمشياً مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، مؤكداً مواصلة الجهود لإقامة العديد من الملتقيات لتوفير فرص التوظيف للراغبين من الباحثين عن العمل.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363597

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