ماذا يعني “توطين السعودية لصيانة وتجديد” صواريخ باتريوت الأمريكية؟

كل الةطن- سبتونيك عربى:أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أمس السبت عن توقيع أول اتفاقية مشاركة صناعية مع شركة “ريثيون” العربية السعودية، بهدف توطين صيانة وتجديد منظومة الدفاع الجوي الأمريكية “باتريوت”.

تأتي الاتفاقية في إطار التوجه نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في جانب تطوير القطاع العسكري والأمني، عبر دعم الاستثمار في المحتوى المحلي وتوسيع الفرص أمام الكوادر الوطنية المؤهلة، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوكالة إن هيئة الصناعات العسكرية تسعى إلى الوصول إلى نسبة توطين 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية.

ماذا تعني الاتفاقية للمملكة؟

وأشار تقرير الوكالة أنه الاتفاقية تعني بالنسبة للمملكة”المساهمة في بناء قدرات في الصناعات العسكرية المستهدفة والاستفادة من القدرات المحلية القائمة، ونقل المعارف المتعلقة بمفاهيم الصيانة وتأهيل الكوادر البشرية السعودية”