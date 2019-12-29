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بيان هام من رئاسة أمن الدولة في السعودية «عمل ارهابي وشيك ومادة شديدة الانفجار»

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : منذ 23 ثانية
بيان هام من رئاسة أمن الدولة في السعودية «عمل ارهابي وشيك ومادة شديدة الانفجار»

كل الوطن-  مارب بريس: أصدرت رئاسة أمن الدولة في السعودية، الأحد، بيانا حول العملية الأمنية في الدمام الأسبوع الماضي ، مؤكدة حصولها على معلومات حول ترتيبات لتنفيذ عمل إرهابي وشيك.

وقالت إن العملية الأمنية بالدمام استهدفت عناصر كانت تعد لتفجير سيارة مفخخة.

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وأضافت أن القتيلين الإرهابيين كانا يستقلان سيارة ورفضا تسليم نفسيهما، وقاما بالتحصن داخل مبنى في حي العنود بالدمام.

وقال البيان: “الإرهابيان القتيلان هما أحمد عبدالله سويد و عبدالله حسين النمر.. والقبض على مطلوب ثالث والتحقيقات تقتضي عدم الإعلان عن اسمه”.

وأضاف البيان أنه تم “ضبط 5 كلغ من مادة RDX شديدة الانفجار في سيارة معدة للتفجير، وضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية في سيارة الإرهابيين”.

وقال البيان: “مستمرون في تعقب العناصر التي تتلقى إملاءات من جهات خارجية”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363607

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