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وفاة 50 شخصًا بسبب البرد القارس في بنغلاديش

كل الوطن- فريق التحرير
2019-12-29T17:39:14+03:00
2019-12-29T18:36:35+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
وفاة 50 شخصًا بسبب البرد القارس في بنغلاديش

داكا – واس  :

قضى 50 شخصًا على الأقل نحبهم نتيجة موجة البرد القارس التي تجتاح بنغلاديش.

وقالت مسؤولة في مديرية الصحة البنغلاديشية في تصريح اليوم إن ما لا يقل عن 17 شخصًا قضوا بسبب التهاب حاد في الجهاز التنفسي، بينما توفي 33 آخرون بسبب الإسهال وأمراض أخرى في أنحاء بنغلاديش خلال الفترة من أول نوفمبر إلى 28 ديسمبر, مضيفةً أن المستشفيات مكتظة بالمصابين بأمراض مرتبطة بالبرد مثل الإنفلونزا والجفاف والالتهاب الرئوي.

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وذكر مكتب الأرصاد الجوية البنغلاديشية أن أدنى درجة حرارة بالبلاد لهذا العام سُجلت في الصباح الباكر اليوم عند 4.5 درجة مئوية في بلدة تيتوليا الحدودية في شمال بنغلاديش.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363626

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