تسجيل الدخول
» » قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة يدخل حيّز التنفيذ.. الأربعاء

قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة يدخل حيّز التنفيذ.. الأربعاء

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 ثانيةآخر تحديث : منذ 14 ثانية
قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة يدخل حيّز التنفيذ.. الأربعاء

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن جاهزية الضوابط اللازمة لإصدار الموافقة للسماح للأنشطة ‏التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وإعداد الضوابط اللازمة لتشغيل العاملين خلال ‏الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة التي أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك وفقاً لقرار مجلس ‏الوزراء رقم (647) وتاريخ 13/11/1440هـ.‏

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط، التقدم إلى الأمانات والبلديات ‏التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها المكاني بطلب إصدار الترخيص اللازم للبدء في ممارسة الأنشطة ‏التجارية لمدة (24) ساعة، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 1/1/2020 م.‏

اقرأ أيضا...
1000 cc63cee4b0 - كل الوطن
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363678

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.