فيديو.. تعرّف على تقنية “الليزر” التي تستخدمها “أرامكو” في استخراج النفط

كل الوطن – الرياض:

قالت شركة أرامكو السعودية إنها تعمل على تطوير أساليب مبتكرة للحفر، منها استخدام تقنية الليزر، بهدف تعزيز فعالية استخراج النفط وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمحافظة على البيئة.

وأوضحت “أرامكو” أن هذه التقنية تُعتبر من التقنيات الأكثر تقدماً، فهي تستخدم طاقة الحزام الضوئية لثقب مختلف طبقات الصخور الجيولوجية.

وأضافت أن هذه التقنية تتميز بأنها سليمة وآمنة وفائقة في الدقة، ويمثل استخدامها نقلة نوعية في مجال الحفر والتنقيب، وتقوم مختبرات البحوث المتقدمة بدراسة وتمكين هذه التقنية للاستخدام في مجالات متعددة.

وأبانت أن هذه التقنية فريدة وذكية في مجال الحفر والتنقيب، ويُعوَّل عليها في تأمين فرص رائدة لتزويد العالم بالطاقة.