خلال ترؤس وزير التعليم لاجتماع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز : انتخاب المملكة رئيساً مشاركاً للفريق الدولي للمعلمين

انتخب مجلس إدارة مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، المملكة رئيساً مشاركاً للفريق الدولي للمعلمين على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال اجتماعه المنعقد اليوم في الرياض برئاسة معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

ووافق معالي وزير التعليم على إقامة ملتقى إقليمي في الرياض في 22-23يناير يركز على قضية المواطنة العالمية لتعزير القيم الإنسانية المشتركة.

وانعقد الاجتماع الخامس لمجلس إدارة المركز بحضور أصحاب المعالي وزراء التعليم في عدد من الدول العربية، وعضوية عدد من المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بمدينة الرياض.

وأكد معالي وزير التعليم في كلمته خلال الاجتماع على أن مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم يعد إحدى مبادرات حكومة المملكة، والأول من نوعه في مستوى جودة التعليم، ومن ضمن مراكز الفئة الثانية التي تحدثها منظمة اليونسكو، حيث يعتبر حلقة وصل بين المنظمات لضمان الجودة والتميز.

وأضاف معاليه أن اختصاصات المركز تستهدف تعزيز جودة التعليم، وتطوير البرامج البحثية، وتقديم استشارات تخصصية، وتفعيل برامج التدريب وبناء القدرات، مشيراً إلى أن المركز يسعى أن يكون مرجعاً موثوقاً لتعزيز جودة التعليم المتميزة في العالم العربي، وتحقيق رسالته في تنمية ثقافة الجودة والتميز ونشر المعرفة.

وقال آل الشيخ لأعضاء المجلس: “نعتز بشراكتكم، ونفتخر بمشاركتكم في هذا المركز؛ الذي يعد من أهم المراكز في مجال تخصصه في المنطقة، ونتطلع أن يحقق الآمال والأهداف المتوقعة”.

عقب ذلك ناقش الاجتماع الخامس لمجلس إدارة مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الإنجازات والتقرير المالي للعام 2018، واعتماد اللوائح الإدارية، وعرض مشاريع وأنشطة المركز المقترحة 2020، ثم عرض ومناقشة موازنة 2019.

وتطرق الاجتماع إلى الأهداف الاستراتيجية للمركز، ومن ضمنها تطوير برامج بحثية عالية الجودة، حيث شكلت لجنة علمية مستقلة؛ لاختيار البرامج حسب احتياجات وزارات التعليم والتربية، وتلبية أهداف التنمية المستدامة، وإعداد برامج تطويرية ودعمها على خدمة الاحتياجات التربوية وتقديم الاستشارات الفنية والإشراف على برنامج المعونات التعليمية وإداراتها لتحسين جودة التميز.

وتناول الاجتماع التركيز على الجودة والتميز التي تتضمنها جودة المعلمين وجودة المناهج، وجودة النظم التعليمية والمواطنة العالمية، والمسائل الاجتماعية والاقتصاد المعرفية المتعلق بجودة المناهج، وتطوير المنهجيات الاستراتيجية وإدارة النظم التعليمية وقياس الجودة.