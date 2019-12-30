تسجيل الدخول
» » آفة الجراد تتفاقم في السعودية (فيديو)

آفة الجراد تتفاقم في السعودية (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
آفة الجراد تتفاقم في السعودية (فيديو)

اجتاحت أسراب كبيرة من الجراد الصحراوي، أمس الأحد، أنحاء محافظة البدائع في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية.

ووثق مواطنون من خلال مقاطع فيديو، مجموعات هائلة من الجراد خلال اجتياحها المحافظة بشكل كثیف، مطالبين الجهات المعنية بسرعة مكافحته قبل أن يتسبب بتضرر المحاصيل الزراعية.

اقرأ أيضا...

وفي وقت سابق، غزت أسراب الجراد الخارجة من باطن الأرض المناطق المفتوحة بمراكز القنفذة المكسوة بالخضار في السعودية.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأسراب الجراد وهي منتشرة بكثرة غرب مركز سبت الجارة، بعدما فقس البيض الذي وضعته إناث الجراد الذي هاجم القنفذة قبل 3 أسابيع.

وتسبب حينها تأخر أصحاب المناحل في مكافحة الجراد بتمكن الإناث من وضع بيوضها. ويقضي الجراد الصغير على المحاصيل الزراعية، ما لم تتم إبادته مبكرا.

المصدر: وكالات

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363779

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.