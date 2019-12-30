“غوغل” ترد على تصريحات فنانة مصرية حول عمل “جي بي إس” بصوتها

ردت شركة “غوغل” على تصريحات الفنانة الكوميدية المصرية بدرية طلبة، حول احتمال تسجيل صوتها في تطبيق “جي بي إس” بناء على طلب جماهيري واسع، وبتنفيذ من الشركة.

ونفت الشركة وجود أي تغيير في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائطها التي تساعد الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح.

وأكدت غوغل في بيان لها أنها ستستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي.

وكانت بدرية طلبة قد أكدت خلال مداخلة مع برنامج “مساء dmc”، أن هناك نقاشا مع “غوغل” مصر حول إمكانية تسجيل صوتها كأحد الخيارات التي يمكن استخدامها في GPS بدل الصوت الآلي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية