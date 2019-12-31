كوبين منها يومياً يبعد عنك شر الزهايمر

كل الوطن- متابعات: أجرى باحثون من جامعة “سول” ومستشفى “دونجتان ساكريد هارت” في جامعة “هاليم” دراسة عن تأثير القهوة على جسم الإنسان وتضمنت هذه الدراسة فئة من البالغين واللذين تتراوح أعمارهم بين 55-90 عاماً.

وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى ظهور بروتين “بيتا-اميلويد” لدى 17.6% من الأشخاص الذين يتناولون كوبين من القهوة على الأقل يومياً، بينما ارتفعت نسبة وجود هذا البروتين إلى 27% لدى الأشخاص اللذين يتناولون أقل من كوبين من القهوة يومياً.

ولهذا البروتين ارتباط باحتمالات الإصابة بمرض الزهايمر الذي يصيب الأشخاص ما فوق سن الخمسين عاماً. بالإضافة إلى مقاومة القهوة لمرض الزهايمر وداء الرعاش “باركنسون”، للقهوة فوائد عديدة حسب ما ذكر موقع ” “Science daily حيث تساعد القهوة أيضا في محاربة تراكم الدهون وإنقاص الوزن وتقليل إنتاج الدهون الثلاثية.

المصدر: دويتشه فيله