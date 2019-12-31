الباحة – واس : حضر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة أمس، الأمسية الثقافية التي نظمها النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة بعنوان “الباحة العمق التاريخي والبعد الثقافي”، قدمها الكاتب والباحث التاريخي إبراهيم بن يحيى الزهراني ،وذلك بقاعة الشيخ سعيد ‏العنقري بمقر النادي.

وفي بداية الأمسية أعرب رئيس نادي الباحة الأدبي حسن بن محمد الزهراني عن شكره لسموه على حضوره الفعالية ودعمه للنادي وبرامجه ولمختلف الفعاليات الثقافية التي تشهدها المنطقة, موضحاً أن الأمسية تأتي ضمن البرامج والفعاليات التي ينفذها النادي في مختلف المجالات الثقافية.

بعدها تحدث الكاتب والباحث إبراهيم الزهراني متناولاً ثلاثة محاور .. إضاءة افتتاحية من خلال الوقوف على الأطلال واستنطاق الأثر من منظور وطني “رؤية خاصة”, ، ورحلة تعريفية ببعض الأمكنة في تهامة والسراة من خلال ما تضمنه الإرث العربي شعراً ونثراً, وتعريف مبسط “للأنثروبولوجيا” والجوانب الأسطورية الميتافيزيقية بمنطقة الباحة من المنظور العالمي كالثالوث بالمندق وعلاقته بتاريخ المدرجات الزراعية والمزاول الفلكية، والفنون الصخرية, والطوطمية القديمة على أسقف الكهوف في الشدوين ومحافظة العقيق.

وتطرق المحاضر إلى ما حفظه الإرث العربي من الأمكنة والمسميات والنقوش بالمنطقة, بالإضافة إلى حصر الآثار العالمية بالباحة، والتوصيات فيما يتعلق بصناعة التدفق البشري الأجنبي للسياحة بالمنطقة من منظور الرؤية الطموحة 2030م.

من جانبه أشاد سمو أمير منطقة الباحة بما تناوله الزهراني عن المنطقة من حيث العمق التاريخي والبعد الثقافي ، منوهاً بجهود النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة في تنظيم الفعاليات الثقافية, التي من شأنها رفد الحراك الفكري .

وفي ختام الأمسية كرّم سمز الأمير حسام بن سعود الكاتب والباحث التاريخي الزهراني، كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة عبارة عن مجموعة من إصدارات النادي قدمها رئيس النادي الأدبي بالباحة.

حضر الأمسية معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين, ووكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري, وأمين منطقة الدكتور علي بن محمد السواط، ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزه الحربي, وعدد من المسؤولين في المنطقة والأدباء والمثقفين .