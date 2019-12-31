3 مسارات و 9 تخصصات في أول برنامج سعودي للابتعاث الثقافي

كل الوطن- متابعات- أبها – صحيفة الوطن: بعد أن تحدث وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عبر حسابه على»Twitter» عن مفاجأة سارة للتعليم قال فيها: «التعليم أولا.. التعليم أخيرا.. مفاجأة سارة الأسبوع القادم»، أعلن، أمس، عن إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي في تاريخ المملكة، والذي يتيح فرصا تعليمية نوعية للطلاب والطالبات السعوديين من خلال دراسة التخصصات الثقافية والفنية في أبرز الجامعات العالمية، في مجالات منها: علم الآثار، والتصميم، وفنون العمارة، والموسيقى، والمسرح، وصناعة الأفلام، والآداب، والفنون البصرية، وفنون الطهي، وذلك في إطار التطوير الشامل الذي يشهده القطاع الثقافي في المملكة، وذلك للمراحل الدراسية: «البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه».

المسارات

سيبدأ فتح باب التسجيل في برنامج الابتعاث الثقافي 19 يناير 2020، وفق ثلاثة مسارات رئيسية: الأول، يشمل الطلاب والطالبات السعوديين الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في الخارج في تخصصات ثقافية وفنية، حيث سيُضمون إلى برنامج الابتعاث الثقافي وفق لوائح وآليات البرنامج. بينما يشمل المسار الثاني، من تقدموا مسبقاً بطلبات ابتعاث لدراسة الثقافة والفنون ولديهم قبول من الجامعات المعتمدة، وسيُبتعثون في عام 2020 فور استكمالهم متطلبات وشروط البرنامج، أما المسار الثالث فيشمل الطلاب والطالبات الراغبين بتقديم طلبات جديدة للانضمام إلى برنامج الابتعاث الثقافي لبدء الدراسة العام المقبل 2021. وستخصص وزارة الثقافة منصة إلكترونية شاملة، لاستقبال طلبات الانضمام إلى برنامج الابتعاث الثقافي في بداية عام 2020.

الركيزة الأساسية

أكد وزير الثقافة، أن التعليم الركيزة الأساسية التي سيبنى عليها القطاع الثقافي الذي تتطلع له المملكة، كون التركيز على النشء أساس أي مشروع تطويري للقطاع الثقافي والفني، منوها بالدعم الكبير الذي يجده القطاع الثقافي في المملكة من رعاية ودعم لا محدودين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إيمانا بأهمية هذا القطاع في تحسين جودة الحياة وتمكين المواهب الوطنية وخلق فرص الحوار وتعزيز تبادل الخبرات مع العالم.

المرحلة الأولى

قال، إن برنامج الابتعاث الثقافي هو المرحلة الأولى من مشروع تعليمي متكامل يبدأ من التعليم العام ولا يتوقف عند التعليم الجامعي، ويستهدف تطوير الثقافة السعودية وفق منظور شامل يضع التعليم أساساً لصناعة وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في المجالات الثقافية والفنية وتأهليهم وتدريبهم لتطوير بناء القدرات في القطاع الثقافي السعودي، وتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة.

وستعلن وزارة الثقافة خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل شاملة لبرنامج الابتعاث الثقافي وآليات التقدم والتسجيل والشروط واللوائح الخاصة بالبرنامج.

المسار الأول

الطلاب والطالبات السعوديين الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في الخارج في تخصصات ثقافية وفنية، سيُضمون إلى برنامج الابتعاث الثقافي وفق لوائح وآليات البرنامج

المسار الثاني

من تقدموا مسبقا بطلبات ابتعاث لدراسة الثقافة والفنون ولديهم قبول من الجامعات المعتمدة، سيبتعثون في 2020 فور استكمالهم متطلبات وشروط البرنامج

المسار الثالث

يشمل الطلاب والطالبات الراغبين بتقديم طلبات جديدة للانضمام إلى برنامج الابتعاث الثقافي لبدء الدراسة العام المقبل 2021. وستخصص وزارة الثقافة منصة إلكترونية شاملة، لاستقبال طلبات الانضمام إلى برنامج الابتعاث الثقافي في بداية عام 2020

مجالات الابتعاث

علم الآثار

التصميم

فنون العمارة

الموسيقى

الآداب

المسرح

صناعة الأفلام

الفنون البصرية

فنون الطهي