سعد الحريري عن تشكيل الحكومة: سقطت الأقنعة واللعبة انكشفت

كل الوطن- فريق التحرير وكالات: علق سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، على مساعي تشكيل الحكومة في لبنان، بقوله إن الأقعنة سقطت واللعبة انكشفت.

وقال الحريري، في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، “فعلا الاقنعة سقطت واللعبة انكشفت، هناك أناس لديهم عمى الوان بالسياسة وأنظارهم مركزة فقط على اللون الأزرق”.

وتابع بقوله “رفض هؤلاء أن يدخلوا الحكومة من بابها، فهرعوا يركضون إليها من الشباك”.

وأضاف رئيس الوزراء المستقيل، قائلا “مشاكلم ينبغي أن تحلونها بعيدا عن غيركم… خلصنا بقى”.

وكلف الرئيس ميشال عون، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حسان دياب، وهو وزير سابق للتربية والتعليم العالي، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على تأييد غالبية نواب البرلمان.

وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قد قدم استقالته في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد نحو أسبوعين من اندلاع احتجاجات شعبية ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد رئيس الحكومة المكلف، حسان دياب، في كلمة ألقاها عقب تكليفه، عزمه العمل على تشكيل حكومة في أقرب وقت تشمل الحراك الشعبي والقوى السياسية.

وفي حال تمكن دياب من تشكيل الحكومة الجديدة، فإنّها ستواجه تحدّيين أساسيين، الأول هو تحديد رد فعل الحراك الشعبي تجاهها، في ظل تشعب الاتجاهات داخل هذا الحراك المفتقد إلى القيادة المركزية، والثاني هو اتخاذ إجراءات سريعة لوقف التدهور الخطير الذي يشهده الاقتصاد اللبناني.

​ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته.