تسجيل الدخول
» » سعد الحريري عن تشكيل الحكومة: سقطت الأقنعة واللعبة انكشفت

سعد الحريري عن تشكيل الحكومة: سقطت الأقنعة واللعبة انكشفت

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : منذ 24 ثانية
سعد الحريري عن تشكيل الحكومة: سقطت الأقنعة واللعبة انكشفت

كل الوطن- فريق التحرير وكالات: علق سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، على مساعي تشكيل الحكومة في لبنان، بقوله إن الأقعنة سقطت واللعبة انكشفت.

وقال الحريري، في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، “فعلا الاقنعة سقطت واللعبة انكشفت، هناك أناس لديهم عمى الوان بالسياسة وأنظارهم مركزة فقط على اللون الأزرق”.

اقرأ أيضا...

وتابع بقوله “رفض هؤلاء أن يدخلوا الحكومة من بابها، فهرعوا يركضون إليها من الشباك”.

وأضاف رئيس الوزراء المستقيل، قائلا “مشاكلم ينبغي أن تحلونها بعيدا عن غيركم… خلصنا بقى”.

وكلف الرئيس ميشال عون، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حسان دياب، وهو وزير سابق للتربية والتعليم العالي، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على تأييد غالبية نواب البرلمان.

وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قد قدم استقالته في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد نحو أسبوعين من اندلاع احتجاجات شعبية ضد السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف حسان دياب، بيروت، لبنان 19 ديسمبر 2019

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: ملتزمون بشكل كامل بمطالب الانتفاضة

وأكد رئيس الحكومة المكلف، حسان دياب، في كلمة ألقاها عقب تكليفه، عزمه العمل على تشكيل حكومة في أقرب وقت تشمل الحراك الشعبي والقوى السياسية.

وفي حال تمكن دياب من تشكيل الحكومة الجديدة، فإنّها ستواجه تحدّيين أساسيين، الأول هو تحديد رد فعل الحراك الشعبي تجاهها، في ظل تشعب الاتجاهات داخل هذا الحراك المفتقد إلى القيادة المركزية، والثاني هو اتخاذ إجراءات سريعة لوقف التدهور الخطير الذي يشهده الاقتصاد اللبناني.

​ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363866

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.