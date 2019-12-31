الرياض – واس: تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالتين من فخامة الرئيسة سهلورق زودي رئيسة جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، ودولة رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد علي.

وقام بتسليم الرسالتين لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله -، فخامة الرئيس الأثيوبي السابق ملاتو تشومي خلال استقبال الملك المفدى له اليوم.

ونقل فخامته لخادم الحرمين الشريفين، تحيات فخامة رئيسة جمهورية أثيوبيا ودولة رئيس الوزراء، فيما أبدى – حفظه الله – تحياته لهما.

كما تم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة وأثيوبيا، وسبل تنميتها وتطويرها.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان،

وسفير جمهورية أثيوبيا لدى المملكة عبدالعزيز أحمد آدم، وعدد من المسؤولين.