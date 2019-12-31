تحدثت قبل سنوات قليلة عن اللقافة، سمة طبعت حياتنا، أصبح كل منا مكلوفاً بالآخر، مسؤولاً عن تفاصيل حياة وأخلاق بشر لا يعرفهم، إذا شاهد أحد الناس يلبس شماغاً أسود تذمر، لماذا لا يصير مثل الناس ويلبس شماغاً أحمر؟ أن يضع بعضنا حياته ومعاييره مقياساً ومعايير للآخرين، تعزز هذا التدخل في الماضي ببعض الفتاوى التي وظفها أصحابها لتبرير اللقافة وأكسبها بعداً أخلاقياً.

مع الاتصال المباشر بالعالم ومع التنوع الثقافي وتنامي مفهوم الحرية الفردية أصبحنا نسير في الطريق الصحيح، بدأنا ننشغل بأنفسنا ونصلح أنفسنا ونترك الآخرين لشأنهم، هذه من أعظم السبل للعيش الحر الكريم. بيد أن بعض الناس ممن هاجم الصحوة وحاربها صار يستخدم أهم أدواتها وهي اللقافة في التصدي لمظاهرها الباقية؛ يشاهد امرأة تغطي وجهها وتأكل في مطعم، تواجه بعض الصعوبات في تمرير اللقمة إلى فمها، فيبدأ في التعليق والتذمر، يحتسب عليها، لا يسأل نفسه سؤالاً واحداً، ما دخلي في الموضوع؟ كل ما يحدث لها مشكلتها.

بيننا وبين الآخرين القانون الذي يسنه المشرع في البلاد، لا يجوز الخلط بين ما تراه من صح وبين الصح العام، كل إنسان في هذا الكون يمتلك قانونه، قد يتفق قانونك مع القانون العام وقد يختلف.

عندما ينظر المرء لتصرف الناس قد يعجبه هذا التصرف وقد لا يعجبه، الإنسان المتمدن تنحصر مشاعره هذه في داخل نفسه، تمر علينا تجارب يومية نرى صح الآخرين خطأ، طبيعة بشرية أن يختلف الناس، لكن ثقافة اللقافة المتجذرة في لا وعي بعض الناس تطفو، عندما يشاهد شيئاً لا يعجبه أو لا يتفق مع قوانينه يستيقظ الكائن الملقوف القابع في داخله، ذلك الكائن المنشغل بإصلاح الآخرين شاهراً في وجوههم القانون الذي ارتضاه لنفسه.

لا شك أن كل إنسان يرى أن قانونه هو الأصلح للبشرية ومن حقه التعبير عنه، لولا حق التعبير عن الأفكار لخسرت البشرية أعظم الفلاسفة والمفكرين والمبشرين الذين غيروا البشرية إلى الأفضل، لكنْ ثمة فرق بين أن تكتب مقالة أو دراسة تعبر فيها عن وجهة نظرك في ظواهر عامة، وبين أن تتطفل على الناس في الأسواق.. أن تكتب مقالة تقول فيها رأيك في حجاب المرأة رفضاً أو تأييداً هذا يسمى رأياً، وتشكر عليه وتسمى مفكراً، أن توجه نقداً أو أن تبدي تذمرك من شخص مفرد جالس بعيداً عنك لا تعرفه ولا يعرفك: امرأة تأكل أو تجلس أو تلبس بطريقة لا تعجبك هذا سلوك لا أخلاقي يسمى لقافة.