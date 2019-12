ترامب: حان وقت التحرك لملايين العراقيين الذي يريدون الحرية ولا يرغبون في الخضوع لسيطرة إيران

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه حان وقت التحرك “لملايين العراقيين الذين يريدون الحرية ولا يرغبون في الخضوع لسيطرة إيران”.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها، اليوم الثلاثاء، على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “لملايين المواطنين العراقيين الذين يرغبون في الحرية ولا يريدون الهيمنة والسيطرة عليهم من قبل إيران – هذا هو وقتكم!”.

To those many millions of people in Iraq who want freedom and who don’t want to be dominated and controlled by Iran, this is your time!