الشورى يطالب هيئة الاتصالات الحد من رسائل الاحتيال

كل الوطن – الرياض:

صوت أعضاء الشورى اليوم الثلاثاء بالأغلبية لصالح إقرار توصيات تدعو هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التنسيق مع الجهات المعنية مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني بدراسة إمكانية إنشاء شبكة إنترنت وطنية لحماية البنية التحتية لشبكة الإنترنت بالمملكة وضمان استمرارية خدماتها، على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بذل المزيد من الجهود – بالتنسيق مع الجهات المعنية – للحد من رسائل النصب والاحتيال، وطالب الشورى بوضع التنظيمات اللازمة لإتاحة خاصية التجوال الوطني بين شبكات الاتصالات المتنقلة خصوصاً في المناطق النائية التي لا تغطيها شبكات جميع الشركات المرخص لها، وطالب المجلس بدعم الهيئة لتشجيع نشر التقنيات الحديثة مثل شبكات الجيل الخامس، من خلال السماح باستخدام المواقع العامة والمواقع البلدية بأسعار رمزية وتركيب الهوائيات الجدارية الصغيرة دون الحاجة إلى ترخيص من البلديات، وأكدت اللجنة على قرار المجلس السابق القاضي بسرعة وضع الحلول اللازمة لخفض شكاوى المشتركين ومعالجتها.

ووافق مجلس الشورى على مشروع النظام الأساس لاتحاد اللجان العمالية ، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما أبداه أعضاء من مداخلات وآراء على مشروع النظام.

وفي شأن آخر، ناقش المجلس تقرير هيئة الموانئ السنوي، وأشار خالد آل سعود إلى أن التقرير لم يتضمن مؤشرات أدائها، ولا معلومات عن تخصيص أعمالها ، مؤكداً مسؤولية الهيئة في الحد من الاستيراد من خلال الموانئ المجاورة من خلال المرونة وتوفير الخدمات المناسبة، واقترح خليفة الدوسري نقل الركاب بين موانئ المملكة، ودعت فوزية أبا الخيل إلى توظيف الخدمات الرقمية في قطاع الموانئ والنقل والشحن البحري، وطالبت بوضع سياسات وطنية تركز على المحتوى المحلي لقطاع الموانئ.