باحث فلكي: أربعة خسوفات للقمر وكسوفان للشمس في 2020

كل الوطن – الرياض:

قال الباحث الفلكي ملهم محمد هندي “عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، عضو رابطة التلسكوبات السعودية وفريق سديم الفلكي”، إن الأرض ستشهد خلال عام 2020 عدداً من ظواهر الكسوف والخسوف للشمس والقمر على عدد من المناطق، فيحدث -بإذن الله- أربعة خسوفات للقمر من النوع (خسوف شبه الظل) وكسوفين للشمس أحدهما حلقي والآخر كسوف كلي.

وأضاف أن المملكة والدول العربية ستشهد اثنين من خسوفات القمر، والتي يطلق عليها (الخسوفات الكاذبة)؛ كونها من النوع شبه الظل، الذي يصعب ملاحظته من العامة ولا تشرع له الصلاة، وذلك بسبب دخول القمر في منطقة شبه الظل للأرض وليس الظل الفعلي، ما يجعل التأثير في القمر خفوت في إضاءته بنسبة 10% فقط، وسمي (الخسوف الكاذب)؛ لأنه كانت الناس تكذب الفلكيين عند حدوثه ولا يلاحظونه.

وأوضح هندي أن الخسوف القمري الأول سيحدث يوم الجمعة 10 يناير، بينما يكون الثاني أيضا يوم الجمعة 5 يونيو، وكلا الخسوفين تكون بدايتهما قرابة الساعة 8 مساءً حتى منتصف الليل. وفي آخر أيام فصل الخريف 21 يونيو يكون كسوف حلقي على وسط إفريقيا واليمن وسلطنة عمان ووسط وشرق آسيا، بينما يشاهد الكسوف في المملكة وبقية الدول العربية ككسوف جزئي تختلف مدته ونسبته حسب بعد الموقع عن مسار ظل القمر، وأفضل مناطق رصده منطقتا نجران وجازان. أما الخسوفان الآخران فيحدثان في 5 يوليو و30 نوفمبر، ويكونان ملاحظين من الأمريكيتين وأستراليا وبعض أجزاء إفريقيا بينما الكسوف الثاني خلال هذا العام والأخير يكون يوم 14 ديسمبر فيكون كلياً ويشاهد فقط من جنوب قارة أمريكا الجنوبية.