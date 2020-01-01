تسجيل الدخول
» » ترامب يدعو العراق إلى حماية السفارة الأميركية في بغداد

ترامب يدعو العراق إلى حماية السفارة الأميركية في بغداد

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : منذ 17 ثانية
ترامب يدعو العراق إلى حماية السفارة الأميركية في بغداد

كل الوطن- وكالات: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنه يتوقع من العراق أن “يستخدم قواته” لحماية السفارة الأميركية في بغداد بعد أن اخترق محتجون البوابة الرئيسية للسفارة.

وكتب على موقع تويتر “ننتظر من العراق استخدام قواته لحماية السفارة، وأبلغناه بذلك”، واخترق محتجون بوابة السفارة صباح الثلاثاء احتجاجا على ضربات أميركية جوية على العراق استهدفت فصيلا مواليا لإيران وأدت إلى مقتل 25 مقاتلا، وهتفوا “الموت لأميركا”، وهذه أول مرة منذ سنوات يتمكن فيها محتجون من الوصول إلى السفارة التي تحميها سلسلة من الحواجز في المنطقة الخضراء المشددة الحراسة.

واتهم ترامب إيران بالوقوف وراء الهجوم على السفارة، وقال على تويتر “الآن إيران تدبّر هجوما ضد السفارة الأميركية في العراق، وسيُحمّلون مسؤولية ذلك بشكل كامل”، وتأتي هذه الاحتجاجات وسط تصاعد موجة غضب في العراق ضد الولايات المتحدة أثر الضربات الجوية التي نفذتها القوات الأميركية ليل الأحد ضد مواقع لكتائب حزب الله الإرهابية في غرب العراق وأسفرت عن مقتل 25 شخصا.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363908

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.