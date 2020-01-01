ترامب يدعو العراق إلى حماية السفارة الأميركية في بغداد

وكتب على موقع تويتر “ننتظر من العراق استخدام قواته لحماية السفارة، وأبلغناه بذلك”، واخترق محتجون بوابة السفارة صباح الثلاثاء احتجاجا على ضربات أميركية جوية على العراق استهدفت فصيلا مواليا لإيران وأدت إلى مقتل 25 مقاتلا، وهتفوا “الموت لأميركا”، وهذه أول مرة منذ سنوات يتمكن فيها محتجون من الوصول إلى السفارة التي تحميها سلسلة من الحواجز في المنطقة الخضراء المشددة الحراسة.

واتهم ترامب إيران بالوقوف وراء الهجوم على السفارة، وقال على تويتر “الآن إيران تدبّر هجوما ضد السفارة الأميركية في العراق، وسيُحمّلون مسؤولية ذلك بشكل كامل”، وتأتي هذه الاحتجاجات وسط تصاعد موجة غضب في العراق ضد الولايات المتحدة أثر الضربات الجوية التي نفذتها القوات الأميركية ليل الأحد ضد مواقع لكتائب حزب الله الإرهابية في غرب العراق وأسفرت عن مقتل 25 شخصا.