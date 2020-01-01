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” فيلدرز النائب الهولندي المتطرف” يطلق مسابقة رسوم جديدة مسيئة للرسول

كل الوطن- فريق التحرير
2020-01-01T01:21:15+03:00
2020-01-01T01:21:54+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 40 ثانيةآخر تحديث : منذ 40 ثانية
” فيلدرز النائب الهولندي المتطرف” يطلق مسابقة رسوم جديدة مسيئة للرسول

كل الوطن – فرانس برس: قال النائب الهولندي اليميني المتطرف غيرت فيلدرز مساء السبت إنه يعتزم تنظيم مسابقة رسوم تصورية لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. مجددا بذلك المشروع السابق الذي اضطر إلى إلغائه قبل عام إثر مظاهرات وتهديدات بالقتل.

ودعا فيلدرز المعروف بمواقفه المعادية للإسلام، متابعيه على تويتر إلى “إرسال رسوم كاريكاتورية” للنبي محمد. ويرغب النائب في تنظيم المسابقة بمقر البرلمان الهولندي في لاهاي، متذرعا بحق التعبير.

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وفي حزيران/يونيو 2018، أعلن فيلدرز زعيم حزب الحرية عزمه على تنظيم مسابقة مماثلة، غير أنه ألغى مشروعه بعد تلقيه تهديدات بالقتل. وأثارت هذه الخطوة موجة تنديد بين المسلمين، ولا سيما في باكستان حيث جرت عدة مظاهرات، كما تسببت بعدة أحداث في هولندا.

وحكمت محكمة هولندية في نوفمبر/تشرين الثاني على باكستاني بالسجن عشر سنوات لإدانته بالتخطيط لـ”اعتداء إرهابي” ضد فيلدرز. ونشر الباكستاني الذي أوقف في لاهاي مقطع فيديو على فيس بوك يعلن فيه أنه يريد إرسال فيلدرز “إلى الجحيم”، داعيا المسلمين إلى دعمه.

وبعد يومين، قرر فيلدرز إلغاء المسابقة. وفي اليوم التالي، هاجم أفغاني شاب بالسكين سائحين أمريكيين في المحطة المركزية للقطارات في أمستردام. وأعلن الأفغاني الذي حكم عليه في أكتوبر/تشرين الأول بالسجن 26 عاما، أنه نفذ الهجوم “لحماية النبي محمد”، ذاكرا تحديدا اسم غيرت فيلدرز.

وتؤمن الدولة الهولندية حماية على مدار الساعة لفيلدرز البالغ من العمر 56 عاما، وفق ما نقله موقع “فرانس24”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363914

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