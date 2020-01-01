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وزير الخارجية الأمريكي: الإجراءات الدفاعية الأخيرة بالعراق تهدف لردع إيران

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : منذ 19 ثانية
وزير الخارجية الأمريكي: الإجراءات الدفاعية الأخيرة بالعراق تهدف لردع إيران

كل الوطن- وكالات: أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة سترد بقوة على أي هجوم من إيران أو من وكلائها يستهدف القوات الأمريكية أو مصالحها أو حلفائها.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان أن بومبيو ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع في سوريا والعراق على خلفية الضربات الأمريكية الأخيرة، ردًا على الهجمات الإرهابية على قاعدة عراقية قرب كركوك التي قتل فيها عدد من الجنود الأمريكيين والعراقيين.

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وكرر وزير الخارجية التأكيد على أن الإجراءات الدفاعية التي اتخذت في رد الولايات المتحدة كانت تهدف إلى ردع إيران

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363918

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