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جامعة الدول العربية تدين اقتطاع إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 6 ثوانيآخر تحديث : منذ 6 ثواني
جامعة الدول العربية تدين اقتطاع إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية

كل الوطن- فريق التحرير – وكالات: دانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قرار مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي “الكابينت” اقتطاع نحو 45 مليون دولار من أموال المقاصة الفلسطينية تحت حجة الدفع لأسر الأسرى والشهداء وعدّته إجراءً عدوانيا.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح اليوم: “إن هذا السطو الرسمي المعلن على أموال الشعب الفلسطيني يؤكد أن سلطات الاحتلال ماضية في تنفيذ مشاريعها بتقويض السلطة الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين، إضافة إلى أسس الشرعية والقانون الدولي وذلك ما يضاعف من أهمية وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته والانتقال بالموقف إلى ممارسة الضغوط الحقيقية والمؤثرة على سلطة الاحتلال لإلزامها بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني ومساءلتها أمام العدالة الدولية الناجزة والعمل على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.

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وفيما يتعلق باستمرار الاستيطان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية عدّ أبو علي إعلان إسرائيل بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في أراضي الضفة الغربية تصعيدا في مسلسل استهداف سلطات الاحتلال للسلطة الفلسطينية وإمعانها في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية أقرت في هذا السياق تسجيل العقارات الاستيطانية في السجلات الرسمية الإسرائيلية وهو ما يمثل تكريسا للمصادرة والاستيطان ومحاولات شرعنته والبدء بالضم التدريجي للضفة الغربية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363921

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