مشاهد من أمام مقر إقامة كارلوس غصن…مواقف تحت الأرض وسرية شديدة

كل الوطن- وكالات- سبتونيك عربى: كشفت وسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة عن مكان إقامة المدير السابق لشركة “نيسان”، كارلوس غصن، في لبنان، التغييرات الطارئة التي حدثت في المنطقة التي يسكن بها.

وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن جيران غصن في منطقة الأشرفية في بيروت لاحظوا تغييرات في المنزل وذلك من خلال النوافذ التي لطالما كانت مغلقة واليوم باتت مفتوحة.

كما استفاق السكان على شارع مكتظ بوسائل الإعلام والكاميرات تقوم بتصوير المنزل وتنتظر أي حركة داخلية أو خارجية أمام منزل غصن في بيروت.

وعلق أحد الجيران على عودة غصن للصحيفة قائلا “هو يملك المال ليموّل عملية هروبه. أما نحن فننظر بخوف إلى ما ستؤول إليه أحوالنا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان”.

كما أشار أحد السكان قائلا “وعد غصن بالكلام بعد الأعياد. لماذا يستعجلون؟ فلينتظروا (أي الإعلاميون)، أليس ذلك أفضل من وقوفهم تحت المطر منذ الصباح؟!”.