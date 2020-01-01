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د. عبدالمجيد الجلاَّل: مَغْزَى المناورات الروسية الصينية الإيرانية المُشتركة !

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : منذ 23 ثانية
د. عبدالمجيد الجلاَّل: مَغْزَى المناورات الروسية الصينية الإيرانية المُشتركة !

في توقيتٍ لافتٍ ، بأطرافها ، وبسياقها الإقليمي والدولي ، أُجريت خلال الأيام الماضية مناورات بحرية ، بمشاركة القوات البحرية الروسية والصينية والإيرانية !

بالمناسبة ، هي أول مناورة ، تجمع هذه الدول الثلاث ، في المحيط الهندي ، قُرب ميناء إيراني على تخوم خليج عُمان !

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أكثر من ذلك ، وبالتزامن مع هذه المناورات ، جرى توقيع مذكرات للتعاون الأمني والعسكري ، ما يزيد من زخم التنسيق المٌشترك ، فيما بات يُعرف بتحالف الضرورة!
تأتي هذه المُستجدات ، بعد أشهرٍ معدودة ، من قيام الصواريخ الإيرانية بإسقاط طائرة أمريكية مُسيَّرة ، والذي كاد أن يُشعل مواجهة ساخنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، في منطقة الخليج .

والسؤال الذي يفرض نفسه ، ما التداعيات المُحتملة من إجراء هذه المناورات ، البحرية غير المسبوقة ، على دول الخليج !

ادعت الدول الثلاث ، بأنَّ هذه المناورات ، ومذكرات التفاهم المُشتركة ، لا تستهدف أية دولة ، أو جهة ، في الخليج أو سواه ، وإنما تستهدف أصلاً حماية حركة التجارة الدولية في هذه المنطقة ، من أخطار الإرهاب والقرصنة ، التي يمر عبرها ، نحو خمس تدفقات النفط العالمي !

لكن قد يكون الأمر كذلك ، بما يختص بروسيا والصين !

فالصين ، أساساً ، ينصب اهتمامها على تعزيز علاقاتها وصفقاتها التجارية ، ومن ، ثمَّ ، تنفي بشدة ، أن تكون هذه المُناورات ، موجهة لأي طرف أو جهة ، وتنفي كذلك ارتباطها ، بتطورات التوتر في المنطقة ، بمعنى أنَّ الصين ، تريد طمأنة شركائها التجاريين ، ومنهم دول الخليج ، بأنَّها ليست مُستهدفة بالأساس .

أما روسيا ، فأرادت ، إثر نجاحها في فرض نفوذها في سورية ، أن تُثبت للجميع، وللولايات المتحدة خاصة ، أنَّها قادرة على الوصول لأي مكانٍ ، وإن كانت ترفض المس بعلاقاتها الإقليمية المهمة ، خاصة تلك التي بنتها مع دول الخليج.
أمَّا إيران ، فبالتأكيد ، كانت لها دوافع أخرى ، في سياق التوتر الحاد بينها ، وبين الولايات المتحدة ، وتعتقد أنَّها ، بظهرها الروسي الصيني ، ستكون أكثر قدرة وعزيمة على مواجهة الولايات المُتحدة !

كما أنَّ هذه المناورات ، ومذكرات التفاهم ، وفقاً للرؤية الإيرانية ، هي الرد المناسب ، على المحاولات الأمريكية الحثيثة لإقامة تحالف دولي لحماية أمن الملاحة في الخليج !

في هذا السياق ، جاءت تصريحات قائد القوات البحرية الإيرانية ، بشأن هذه المناورات ، مُستفزة للأمريكيين ، فقد استخف بهم ، وقال بأنَّ مراحل السيطرة الأمريكية على المنطقة قد انتهت ، وأنَّ أمن المنطقة ، مهمة جميع الدول المطلة على الخليج ، وادعى رغبة إيران في فتح المجال للتعاون الأمني والعسكري مع دول الخليج .
في تقديري ، لا يبدو أنَّ هذه المناورات ومذكرات التفاهم قد تؤسس لوجودٍ عسكري روسي أو صيني في المنطقة ، ولكن ، في الوقت نفسه ، هي محاولة إيرانية ، لتجييرها ، لخدمة أهدافها الاستراتيجية ، وصراعها الدائم مع الولايات المتحدة !
خلاصة القول ، التوتر الدائم سيظل عنواناً للعلاقات الأمريكية الإيرانية ، خاصة منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي عام 2018 ، مع استبعاد تحولها إلى مواجهة ساخنة بينهما ، على الأقل في المدى المنظور !

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=363990

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