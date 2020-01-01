عقد رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، مساء اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله أنه سلم قائمة الحكومة الجديدة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، دون أن يكشف عنها.

وقال الحبيب الجملي إن تركيبة حكومته التي عرضها على قيس سعيّد سيُعلن عنها يوم الخميس 2 يناير.

وأضاف أن رئيس الجمهورية سيتولى توجيه رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، لتحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة.

وأكد رئيس الوزراء المكلف أن رئيس الجمهورية ”ملتزم بالدستور وليس له أي تدخل في التركيبة ما عدا وزيري الدفاع والخارجية”.

وصرح بأن حكومته تضمنت 60% من الرجال و40% من النساء، مشيرا إلى أن أصغر الوزراء سنا يبلغ عمره 31 عاما فيما تضمنت وزيرا عمره 69 عاما.

وكانت الرئاسة التونسية قد قالت في وقت سابق، إن رئيس الحكومة التونسية المكلف قدم تشكيلة الحكومة الجديدة، إلى الرئيس التونسي قيس سعيد.

وأفادت في بيان، بأن الرئيس سيوجه رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، لتحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي.

وكان آخر لقاء جمع بين الرئيس التونسي ورئيس الحكومة المكلف، يوم 27 ديسمبر 2019، حيث خصص اللقاء الذي جاء بطلب من الجملي لاستعراض آخر المستجدات المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة، حيث أُعلن في ذلك اليوم عدم التوصل إلى تشكيل الحكومة.

المصدر: RT