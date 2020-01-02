مستشفى حوطة بني تميم يستقبل 10 إصابات في حادث مروري

كل الوطن – فريق التحرير:

بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ، استنفرت “صحة الرياض” طواقمها الطبية بمستشفى حوطة بني تميم، وذلك إثر اصابة نحو 10 أشخاص بحادث مروري في ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس.

وأعلن قسم الطوارئ و الاسعاف بالمستشفى حالة الطوارئ، و تم دعم قسم الطوارئ بالمستشفى بالكادر الطبي والفني مثل ماهو معمول به في مثل هذه الحالات، وتم استقبال جميع الحالات منها عدد ٢ حالة وفاة، وثلاث حالات انقاذ حياة تم تحويلها ، وتم تقديم الخدمات الطبية لبقية المصابين.

واوضحت “صحة الرياض” أنها فعلت خططها المعدة لمواجهة مثل هذه الحالات من خلال اعلان حالة الطوارئ لدعم المستشفى ونقل من يتوجب حالتهم النقل بأسرع وقت ممكن .

وذكرت أنه تم مباشرة الحادث من قبل فرق الهلال الأحمر وتم الدعم والإسناد لنقل المصابين من موقع الحادث لمستشفى حوطة بني تميم .

وناشدت “صحة الرياض كافة سالكي الطرق، وخصوصاً قائدي الحافلات بضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة وترك التهور والقيادة بسرعات عالية، بما يحقق السلامة للجميع.

وأشارت إلى أنها تسعى لبذل كل الجهود المخلصة من قبل جميع منسوبيها لتقديم كل ما يمكن للوطن والمواطن وظهور صحة الرياض بما يليق بها.