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شبكة “العربية” والعربية الحدث تنعيان المذيعة الراحلة نجوى قاسم

كل الوطن - فريق التحرير
2020-01-02T16:35:51+03:00
2020-01-02T16:41:31+03:00
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : منذ 6 دقائق
شبكة “العربية” والعربية الحدث تنعيان المذيعة الراحلة نجوى قاسم

أعلن مالك الروقي مدير أخبار MBC في السعودية، عن وفاة المذيعة في قناة العربية نجوى قاسم.
وكتب الروقي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: “وفاة الزميلة نجوى قاسم مذيعة قناة العربية … كل التعازي للزملاء ولعائلتها”.

ونعت شبكة “العربية” و”العربية الحدث” الزميلة نجوى قاسم فإنها تستذكر مشوارها الصحافي الطويل الذي بدأ مع العربية منذ انطلاقتها عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت في تغطية عدد من الأخبار والحروب لا سيما في العراق وأفغانستان.

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رحم الله الزميلة نجوى قاسم وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=364076

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