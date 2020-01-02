“صحة الرياض” تنفذ دورة العلاج الوظيفي في مستشفيات الصحة النفسية

كل الوطن – فريقى التحرير:

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ، وبالتعاون مع جامعة الملك سعود ، مؤخراً دورة تعريفية لدور العلاج الوظيفي في مستشفيات الصحة النفسية ، وذلك في مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض ومستشفى إرادة للصحة النفسية بالخرج .

وأوضح مدير ادارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة بصحة الرياض اخصائي اول سعد بن معيذر أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع جودة الخدمة المقدمة لمرضى النفسيين ، والإدمان ، وتفعيل أقسام العلاج الوظيفي ، والذي يعتبر جزء من الفريق العلاجي كما هو معمول به في بريطانيا وأمريكا، ولفت أن الدورة تستهدف فريق العمل العلاجي بهذا المنشآت ، وهم الأطباء النفسيين ، وأخصائيين العلاج الوظيفي ، و الاخصائيين النفسيين ، و الاخصائيين الاجتماعيين والتمريض.

ولفت أن الدورة تأتي في اطار خطة إدارة التأهيل الطبي ، والرعاية المديدة المبنية على أهداف وزارة الصحة الاستراتيجية بتحسين جودة الخدمة المقدمة.

ونوه بن معيذر بالدعم اللامحدود من مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض د.محمد بن عبدالعزيز التويجري على ، وكذلك المتابعة المستمرة لمساعد المدير العام للخدمات العلاجية د. علي الجمعة لأنشطة وفعاليات إدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة .