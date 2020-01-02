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الزياني وزيراً لخارجية البحرين وخالد بن أحمد مستشارا للملك

كل الوطن - فريق التحرير
2020-01-02T20:57:52+03:00
2020-01-02T21:01:29+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : منذ 5 دقائق
الزياني وزيراً لخارجية البحرين وخالد بن أحمد مستشارا للملك

كل الوطن – الرياض:

كشفت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ولي العهد الأمير سلمان بن حمد أبلغ عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي برغبة الملك حمد بن عيسي بتعيينه وزيرا للخارجية مع انتهاء فترة عمله في أمانة مجلس التعاون.

وأضافت الوكالة أنه تقرر تعيين وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد مستشارا للملك للشؤون الدبلوماسية.

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وكانت القمة الخليجية التي انعقدت في الرياض الشهر الماضي، قد اعتمدت مرشح الكويت نايف بن فلاح الحجرف أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي خلفا للزياني الذي تنتهي ولايته في أبريل القادم.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=364096

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